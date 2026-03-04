Haberler

CHP Sözcüsü Emre'den Ak Parti'ye:  Sorumluluk Sahibi Bir İktidarın Yapması Gereken Tedbir Almak ve Öngörülü Diplomasi Yürütmektir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki göstererek, iktidarın önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olması gerektiğini vurguladı. Emre, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki göstererek, iktidarın önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olması gerektiğini söyledi. Emre, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bölgemiz ateş çemberi içindeyken ve büyük acılar yaşanırken partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alan açıklamalar yapması, AK Parti'nin önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olmadığının açık bir göstergesidir. Bugün ülkemiz maalesef bir füzenin hedefi olmuştur. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Sorumluluk sahibi bir iktidarın yapması gereken, benzeri hadiselerin yaşanmaması için tedbir almak ve etkili, öngörülü bir diplomasi yürütmektir." dedi.

CHP Sözcüsü Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Emre, iktidarın önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olması gerektiğini belirtti. Emre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bölgemiz ateş çemberi içindeyken ve büyük acılar yaşanırken partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alan açıklamalar yapması, AK Parti'nin önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olmadığının açık bir göstergesidir. Bugün ülkemiz maalesef bir füzenin hedefi olmuştur. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Sorumluluk sahibi bir iktidarın yapması gereken, benzeri hadiselerin yaşanmaması için tedbir almak ve etkili, öngörülü bir diplomasi yürütmektir."

Maalesef önceliği Türkiye değil, kendi iktidarının devamı olan AK Parti; bir yandan yargısal operasyonlarla kumpaslara devam ederken, bir yandan da nefret ve kutuplaştırıcı dilini sürdürmektedir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin dış politikası 'siyasi uydu alıcılarıyla' değil; devlet ciddiyeti, tutarlılık ve ilkelerle yürütülür. O yüzden hamaset değil; tutarlı, uluslararası hukuku bilen, kendi bekasını değil, Türkiye'nin bekasını düşünen bir dış politikaya hasret olan ülkemizi ilk seçim sonrası bölgemizde hak ettiği güce getireceğiz."

Kaynak: ANKA
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İlk görüntü geldi! ''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı

''Savaştan korkup kaçtı'' denen Ronaldo bakın nerede ortaya çıktı
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İki taraf el sıkıştı! İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü

ABD, İran gemisini böyle batırdı! Can kaybı korkunç boyutta