CHP Sözcüsü Emre'den Ak Parti'ye:  Sorumluluk Sahibi Bir İktidarın Yapması Gereken Tedbir Almak ve Öngörülü Diplomasi Yürütmektir

CHP Sözcüsü Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Emre, iktidarın önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olması gerektiğini belirtti. Emre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bölgemiz ateş çemberi içindeyken ve büyük acılar yaşanırken partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alan açıklamalar yapması, AK Parti'nin önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olmadığının açık bir göstergesidir. Bugün ülkemiz maalesef bir füzenin hedefi olmuştur. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Sorumluluk sahibi bir iktidarın yapması gereken, benzeri hadiselerin yaşanmaması için tedbir almak ve etkili, öngörülü bir diplomasi yürütmektir."

Maalesef önceliği Türkiye değil, kendi iktidarının devamı olan AK Parti; bir yandan yargısal operasyonlarla kumpaslara devam ederken, bir yandan da nefret ve kutuplaştırıcı dilini sürdürmektedir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin dış politikası 'siyasi uydu alıcılarıyla' değil; devlet ciddiyeti, tutarlılık ve ilkelerle yürütülür. O yüzden hamaset değil; tutarlı, uluslararası hukuku bilen, kendi bekasını değil, Türkiye'nin bekasını düşünen bir dış politikaya hasret olan ülkemizi ilk seçim sonrası bölgemizde hak ettiği güce getireceğiz."

Kaynak: ANKA