CHP Sözcüsü Yücel: YSK'dan Cesaret Bekliyoruz

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin İstanbul ilçe kongrelerinin devamı yönündeki kararına ilişkin "YSK, İstanbul İl Yönetim Kurulumuzun görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara ilişkin aynı cesareti gösteremedi. Siyasi iktidarlar gelir geçer. Ancak hukuku eğip bükmeden uygulayanların isimleri tarihe altın harflerle yazılırken hukuku siyasetin emrinde araçsallaştıranlar kaybolup giderler" dedi.

YSK, CHP'nin İstanbul ilçe seçim kurullarının kongrelerin yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Yücel, şunları söyledi:

"Seçim hukuku konusunda yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ilçe kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu kararını 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırdı. İstanbul İl Yönetim Kurulumuzun görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara ilişkin ise aynı cesareti gösteremedi. Siyasi iktidarlar gelir geçer. Ancak hukuku eğip bükmeden uygulayanların isimleri tarihe altın harflerle yazılırken hukuku siyasetin emrinde araçsallaştıranlar kaybolup giderler. Hukuk düzeninde meşruiyeti olmayan kararların milletin vicdanında da meşruiyeti olamaz. Siz milletle inatlaşmaya devam edin. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halkın egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı olan milletimiz ilk sandıkta size hak ettiğiniz dersi verecek."