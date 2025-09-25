CHP Sözcüsü Yücel:  Ne Yazık Ki Konu ABD ve Trump Olunca, AKP İktidarı Akıl Tutulması Yaşıyor

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD Dışişleri Bakanı'nın sözlerine ilişkin olarak, "ABD'nin Dışişleri Bakanı, daha görüşme yapılmadan Türkiye'ye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yönelik, içeriğinde "yalvarmak" ifadesi geçen küstah cümleler kurabiliyor. Hiçbir konuda eleştiriye tahammül edemeyen AKP iktidarı, ABD Dışişleri Bakanının bu küçümseyici açıklaması karşısında hala sus pus. Ne yazık ki konu ABD ve Trump olunca, AKP iktidarı akıl tutulması yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, itibarını korumak isteyen hiçbir siyasetçi de ABD Başkanının elini sıkmak ve Beyaz Saray'da 5 dakika oturabilmek için yalvarmaz." dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Eleştiriye tahammül edemeyen AKP iktidarı, ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklaması karşısında hala sus pus"

"AKP'liler ve yandaş medya, bir haftadır, her mecrada Erdoğan-Trump görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Erdoğan'ın "Gazze Fatihi", "Cihan Lideri" olduğunu ayrıca, Beyaz Saray'ın onur konuğu olacağını söylüyorlar. Ama ev sahibi ABD'nin Dışişleri Bakanı, daha görüşme yapılmadan Türkiye'ye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yönelik, içeriğinde "yalvarmak" ifadesi geçen küstah cümleler kurabiliyor…. ABD izin vermeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söyleyecek kadar saygısızlaşabiliyor. Hiçbir konuda eleştiriye tahammül edemeyen AKP iktidarı, ABD Dışişleri Bakanının bu küçümseyici açıklaması karşısında hala sus pus...

"Ne yazık ki konu ABD ve Trump olunca, AKP iktidarı akıl tutulması yaşıyor"

Ömer Çelik ise her zamanki gibi Türkiye'nin onuruna sahip çıkanlara, CHP'ye, muhalefete tepki göstermeye devam ediyor. Ne yazık ki konu ABD ve Trump olunca, AKP iktidarı akıl tutulması yaşıyor. Sn. Ömer Çelik, siz rahatsız olacaksınız, eleştireceksiniz, tuhaf yakıştırmalar yapacaksınız diye bu ülkenin vatanını, milletini seven insanları susacak değil! Ayrıca tutarlılık dediğiniz şey de; Ankara'da başka, New York'ta başka, Washington'da başka konuşmak değildir. Biz her ortamda, her yerde, her mekanda yüksek sesle "Özgür Filistin" diyebilen, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösteren bir partiyiz. Dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de, Eyüpsultan'da toplanan binlerce yürekli insan da bu konuda gereken mesajı verdi. Bu mesajı alamayanlara bir kez daha hatırlatalım...Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, itibarını korumak isteyen hiçbir siyasetçi de ABD Başkanının elini sıkmak ve Beyaz Saray'da 5 dakika oturabilmek için yalvarmaz."