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CHP Sözcüsü Yücel'den Ömer Çelik'e Sert Tepki

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalara yanıt vererek, seçilmişlere yapılan hukuksuzlukların ve demokrasinin ihlalinin altını çizdi. Yücel, 'Meşruiyetinizi kaybedeli uzun zaman oldu' dedi.

(ANKARA) -CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdi. Yücel, "Sen anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayacaksın, anayasayı defalarca çiğneyeceksin, yargı eliyle seçilmişlere darbe yapacaksın, sonra bir de utanmadan demokrasiden, millet iradesinden bahsedeceksin! Öyle mi Ömer Çelik? Siz meşruiyetinizi kaybedeli uzun zaman oldu" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerine tepki gösterdi. Yücel, Ömer Çelik'i de etiketleyerek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sen anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayacaksın, anayasayı defalarca çiğneyeceksin, yargı eliyle seçilmişlere darbe yapacaksın, sonra bir de utanmadan demokrasiden, millet iradesinden bahsedeceksin! Öyle mi @omerrcelik? Siz meşruiyetinizi kaybedeli uzun zaman oldu… 19 Mart darbe girişiminiz de darbeci zihniyetinizi, demokrasiden ve sandıktan ne kadar korktuğunuzu ve çekindiğinizi tescillemiş oldu! Asılsız iddialarla, uyduruk delillerle, ısmarlama gizli tanık ifadeleriyle Silivri zindanlarına mahkum ettiğiniz @ekrem_imamoglu, onun yol arkadaşları ve onlara yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara itiraz eden milyonlar adeta kabusunuz oldu! Siz hukuksuzluklarınıza, anayasayı çiğnemeye, milleti kutuplaştırmaya, liseleri, üniversiteleri karıştırmaya, gencecik fidanları hapse attırmaya devam ettiğiniz sürece Genel Başkanımız Sn. @eczozgurozel'in liderliğinde milletimizle birlikte topyekün karşınızda olmaya devam edeceğiz. Demokrasiye, millet iradesi ve egemenliğine gerçekten inanıyorsanız, hikaye anlatacağınıza getirin sandığı!"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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