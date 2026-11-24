CHP Sözcüsü Sarı, Öğretmenler Günü'nde Atatürk'ü andı ve tüm öğretmenleri kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sarı, paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını ve emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenleri kutladığını belirtti.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, bilgisiyle yol gösteren ve emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir ülkenin yarınları, sınıflarda verilen emekle kurulur. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, bilgisiyle yol gösteren ve emeğiyle öğrencilerinin hayatına dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."