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CHP'den Hacı Bektaş Veli'nin 755. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

CHP'den Hacı Bektaş Veli'nin 755. Yıl Dönümünde Anma Mesajı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, onun adalet, eşitlik ve insan sevgisine dayanan öğretilerinin yüzyıllardır yol gösterici olduğunu belirterek, 'İncinsen de incitme' anlayışıyla insanlığı sevgiye ve hoşgörüye çağırdığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin adalet, eşitlik ve insan sevgisine dayanan öğretilerinin, yüzyıllardır yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "'İncinsen de incitme' sözüyle insanlığı sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe çağıran, Anadolu'nun vicdanı ve barışın yol göstericisi Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onun adalet, eşitlik ve insan sevgisine dayanan öğretileri, yüzyıllardır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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