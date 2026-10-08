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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'deki çöken binada can kaybı olmamasını istedi

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'deki çöken binada can kaybı olmamasını istedi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin, en büyük önceliğin mahsur kalan vatandaşların sağ salim kurtarılması ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Sarı, sosyal medyadan etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin, En büyük önceliğimiz, mahsur kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması ve herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Maltepe'de çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük önceliğimiz, mahsur kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması ve herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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