CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında andı

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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında anarak, "Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Bu topraklardan bir Bülent Ecevit geçti. Siyasetin özünde insanı, özgürlüğü ve mutluluğu gören anlayışıyla hafızalarımızda yaşamayı sürdürüyor" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski başbakan ve CHP'nin üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında andı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Bu topraklardan bir Bülent Ecevit geçti. Siyasetin özünde insanı, özgürlüğü ve mutluluğu gören anlayışıyla hafızalarımızda yaşamayı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA