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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisinin yerel yönetim seçimleriyle ilgili yol haritasını açıklarken, CHP ile işbirliği konusundaki ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, partisinin yerel yönetim seçimleriyle ilgili yol haritasını açıklarken; CHP'ye yönelik kullandığı ifadeler üzerine, "Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisinin yerel yönetim seçimleriyle ilgili yol haritasını açıklarken, seçimlerde CHP ile işbirliği konusundaki ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Memleket Partisi ile yapılan görüşmeler ve İnce'nin taleplerini açıklayan Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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