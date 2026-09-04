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CHP: "Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü kutlu olsun"

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CHP Genel Merkezi Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümüne ilişkin, "Milli iradenin bağımsızlık yolunda birleştiği Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümüne ilişkin, "Milli iradenin bağımsızlık yolunda birleştiği Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabına paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli iradenin bağımsızlık yolunda birleştiği Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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