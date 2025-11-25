Haberler

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Tepki

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Tepki

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı basın toplantısında, kadınların dayanışmasının önemini vurguladı ve kadına yönelik şiddete karşı duruşlarını yineledi.

CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların dayanışmasının en büyük ışık ve cesaret olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını vurgulayan Korkmaz, "Biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, Meclis'te geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz, katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız." dedi.

Korkmaz, kadın dayanışmasının önemine dikkati çekerek, "Kadınlar omuz omuza, örgütlü bir şekilde kazanacak. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz, kadınlar susmuyor, kadınlar direniyor ve kadınlar kazanacak. Katledilen tüm kadınların hesabı sorulana kadar da bu mücadele bitmeyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
