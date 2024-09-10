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CHP Sinop İlçe Başkanı: Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlisi sayısı yetersiz

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CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, okullardaki temizlik ve güvenlik görevlisi sayısının yetersiz olduğunu savunarak, 'Haftada üç gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.' dedi.

CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, okullardaki temizlik ve güvenlik görevlisi sayısının yetersiz olduğunu savunarak, "Haftada üç gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması mümkün değildir." dedi.

Bayrak, CHP Sinop İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sorunlarla başladığını öne sürdü.

Öğretmen açığı, sistem değişikliği gibi sorunların yanı sıra okulların temizlik ve güveliklerinin de artık büyük bir sorun haline geldiğini iddia eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Okulların ve çevresinin temizliğinin ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu da okullara, dolayısıyla okul aile birliklerine, dolayısıyla da velilere bırakılmıştır. Okulların kadrolu bir güvenlik görevlisi yoktur. Devlet okullarında 613 bin 785 derslik bulunmaktadır. 10 dersliğe bir temizlik görevlisi ataması yapılması gerektiği göz önüne alındığında yaklaşık 65 bin temizlik görevlisine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Son düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla bu ihtiyaçların İşgücü Uyum Programı kapsamında giderilmesi planlanmaktadır. Haftada üç gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece liselere bütçe gönderilmekte, ilk ve ortaokulların ise sadece elektrik, su ve ısınma giderleri karşılanmaktadır. Bin öğrencisi olan okulların en az 5-6 temizlik görevlisi ihtiyacı olduğu ve sadece temizlik personeli için aylık yaklaşık 150 bin lira ödeme yapması gerektiği düşünüldüğünde merkezi bütçeden aktarılan kaynak ile değil öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, okulların yeterli personel istihdam edebilmesi ve temizlenebilmesi dahi mümkün değildir."

Kaynak: AA / Güncel

Samet Bayrak Sinop Merkez Eğitim Güncel sinop

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