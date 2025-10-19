CHP Siirt İl Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti

CHP Siirt İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Siirt Öğretmenevi'nde düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, Nevaf Bilek il başkanı seçildi.

Bilek, yaptığı konuşmada, bütün partililere teşekkür ederek, "Partimizi başta Siirt olmak üzere Türkiye genelinde 2028 seçimlerine ya da olası bir erken seçime hazırlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.