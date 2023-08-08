CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Söğütlü Köyü'nde Şantiyenin Kaldırılmasını İsteyen Köylülerle Bir Araya Geldi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Söğütlü Köyü'nde bir enerji şirketine ait bir şantiyenin Rize İl Özel İdaresi'nin kararına rağmen yıkılmamasına tepki gösteren köylüleri dinledi. Köylüler, şantiyenin kaldırılmasını ve alanın köyün lehine değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Söğütlü Köyü'nde, bir enerji şirketine ait bir şantiyenin Rize İl Özel İdaresi'nin kararına rağmen yıkılmamasına tepki gösteren köylüleri dinledi. Bölgede yaşayan Mustafa Çolak, CHP'li Ocaklı'ya; "Söğütlü Köyü olarak, bunun buradan kaldırılmasını, bu hurdalığın buradan yok edilmesini istiyoruz" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kent merkezine bağlı Söğütlü Köyü'nde enerji şirketinin kurduğu şantiyenin kaldırılmasını isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Rize'nin Gündoğdu mevkisindeki sahil köyü Söğütlü'de bir enerji şirketinin şantiye kurmasına; bölgede yaşayan vatandaşlar tepki göstermişti. Köy muhtarlığı, şirketi Rize Valiliği'ne şikayet etmişti. İl Özel İdaresi, şikayet üzerine; şirkete idari para cezası kesmiş, ardından da şantiyenin kaldırılması kararı almıştı. İddiaya göre, şirket; yıkım kararına rağmen araziyi boşaltmadı. Bunun üzerine köylüler, geçen hafta; şantiye önünde kararın uygulanmamasını protesto etmişti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Söğütlü ve Balıkçı köylüleri ile bir araya geldi. Köylülerden Mustafa Çolak, şunları söyledi:

"BU HURDALIĞIN BURADAN YOK EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Tabi birçok sorunumuz var. Yani birçok ihtiyaçlarımız var da temel başlıklar buradaki şantiye. Sağ olsun muhtarımız ilgileniyor. Vekilimiz Muhammet Avcı da birtakım çalışmalar yaptı. 'Bunun buradan kaldırılmasını, çevreye ve halka zarar verdiğini…' Ama bir yerlerde sanki bu iş örtbas ediliyor. Kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını bilmiyoruz. Özel İdare, 'duvarların yıkıldığını ve benden sorumluluk çıktı' dedi. Bundan sonrası Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü'ne ait dedi. Şehircilik ve Çevre İl Müdürlüğü diyor ki, 'alan benim alanım değil, Karayollarının alanı' diyor. Karayolları, 'Biz burayı Özel İdare'ye devretmişiz' diyor. Yani hep birbirine topu atarak… Biz de Söğütlü Köyü olarak, bunun buradan kaldırılmasını, bu hurdalığın buradan yok edilmesini istiyoruz. Fakat, bize kimse yardımcı olmaya çalışmıyor."

CHP'li Ocaklı, vatandaşa; "Köyün tamamının talebi, bu mezbele durumdaki şantiyenin buradan kaldırılması, bu alanın da köyün lehine başka bir şey ile değerlendirilmesi lazım" dedi.

"BÖYLE BİR REZİLLİK VAR MI?"

Bir başka vatandaş ise "Böyle bir rezillik var mıdır? Böyle güzel bir memlekette, böyle bir rezillik Türkiye'de Karadeniz sahilinde böyle bir rezillik var mıdır? Ayıptır cahil bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

CHP'li Ocaklı, vatandaşları dinledikten sonra alanda inceleme yaptı.

"KÖY HALKI ÇOCUKLARINA OYUN PARKI YAPMAK İSTİYORLAR"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuyu ayrıca; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Ocaklı, Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"Rize Gündoğdu Söğütlü Köyündeki mezbelelik görüntü yıllardır niçin düzeltilemedi? Söğütlü Köyünde mezbelelik görüntüye neden olan firma, Haberlerde belirtildiği gibi yerel iktidar mensuplarınca korunmakta mıdır? Söz konusu firma sahibi, iktidara yakın olduğu için mi korunmaktadır? Firma bu nedenle mi görüntü kirliliğine, çevre kirliliğine yol açan işgale devam edebilmektedir? Söğütlü köyünde karayolu kenarındaki arazi ile balıkçı barınaklarının girişindeki alan ne zaman tahliye edilecektir? Söz konusu alanın köy tüzel kişiliğine devredilerek, buranın rekreasyon sahası olarak düzenlenmesi ile ilgili projeniz ya da herhangi bit çalışmanız var mıdır? Köy halkının firmaya olan tepkisini görmezden gelen Rize Valiliği, istenmeyen olaylar meydana geldiğinde bunu önleyecek hangi tedbirleri almaktadır? Görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma başlatacak mısınız?"