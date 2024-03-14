CHP PM Üyesi Bozoğlu, Akbelen Ormanı kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi

Haber : MERVE GÜVE- Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım alanını kamulaştırma kararının iptaline ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle, ben yaptım oldu yaklaşımlarıyla, vatandaşların fikirlerini almayan bakış açılarından kurtulmamız gerekiyor. Ben Muğlalılar başta olmak üzere kentlerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza çevre sorunlarına sahip çıkmak adına ve AKP'nin bu vurdumduymaz, şeffaflıktan uzak, toplumu yok sayan tarzına karşı net bir cevap vermesini ve CHP'ye destek vermesini özellikle vurguluyorum" dedi.

CHP PM Üyesi, Çevre Mühendisi Baran Bozoğlu, 11 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım alanına acil kamulaştırma kararının, yine Erdoğan'ım imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de iptal edilmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Hükümetin bir plan ve program çerçevesinde çalışmadığını ifade ederek politikalarına tepki gösteren Bozoğlu, şunları dile getirdi:

"BİZİM VE TOPLUMUN TEPKİSİNİN SONUÇ VERDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ"

"İki gün önce verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde oradaki vatandaşlarımızın zeytinlik ağaçlarının kesilmesinin önü açılmıştı. ve aynı zamanda yeraltı su kaynaklarımıza zarar veren, yeni kömür madenleri açan ki 21. yüzyılda artık iklim kriziyle beraber fosilden çıkışı planlamamız gereken bir dönemdi. İnsanların kaygıları göz ardı edilerek 'ben yaptım oldu' yaklaşımıyla beraber bir kararname yayınlanmıştı. Bugün yapılan bu düzenlemeyle de bu kararnameden vazgeçilmiş oldu. Biz o gün, yani iki gün önce yayınlanan kararnamenin ne kadar hatalı olduğunu, doğaya, çevreye zarar verdiğini ve vatandaşların kaygılarını önemsemediğini, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımın uygun olmadığını, Muğlalıların kaygılarının gözardı edildiğini vurgulamıştık. ve bu bakış açısından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bugün gece saat dört sularında yayınlanan Resmi Gazete'de bu talebimiz, bu tepkimizin sonuç verdiğini, toplumun tepkisinin sonuç verdiğini görebiliyoruz.

"VATANDAŞIN FİKİRLERİNİ ALMAYAN BAKIŞ AÇISINDAN KURTULMALIYIZ"

Dolayısıyla artık hükümetin bir karalama defteri haline dönüştürdüğü Türk kamu mevzuatına sahip çıkması gerekiyor. Biz CHP olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. ve artık Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle, ben yaptım oldu yaklaşımlarıyla, vatandaşların fikirlerini almayan bakış açılarından kurtulmamız gerekiyor. İşte o yüzden aslında Muğlalılar ve Türkiye'nin bütün kentlerindeki vatandaşlarımız 31 Mart seçimlerinde oylarını kullanırken bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz. CHP bu manada doğanın, insanların, toplumun geleceğidir, doğanın sahipsiz kalmadığının göstergesidir. Hükümetin 31 Mart'ta net bir şekilde toplumdan bir cevap alması gerekiyor. O yüzden ben Muğlalılar başta olmak üzere kentlerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza çevre sorunlarına sahip çıkmak adına ve AKP'nin bu vurdumduymaz, şeffaflıktan uzak, toplumu yok sayan tarzına karşı net bir cevap vermesini ve CHP'ye destek vermesini özellikle vurguluyorum."