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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede tedavisi süren CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in hayatını kaybettiğini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşım, Abidin abimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Partimize verdiğin emekleri, birlikte yürüdüğümüz yolu ve mücadelemizi asla unutmayacağım abim. Sana Allah'tan rahmet; ailene, sevenlerine ve tüm örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA