CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Bakıyorsunuz sudan sebeplerden dolayı, hiç elle tutulur bir delil yok, dosya yok." dedi.

Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta ülkede acı olaylar yaşandığını, herkesin yasa boğulduğunu söyledi.

Şanlıurfa'daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, daha sonra da Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerin silahlı saldırılara maruz kaldığını belirten Emre, "Şu ana kadar gelen bilgilere göre 9 ölü ve 13 yaralımız var. Öncelikle kaybettiğimiz yavrularımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yavrularımıza acil şifalar diliyorum, bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emre, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023'te seçim mitinginde "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Bakıyorsunuz sudan sebeplerden dolayı, hiç elle tutulur bir delil yok, dosya yok. Sayın Yavaş, Ankara'nın üçte ikisinin oyuyla, rekor farkla seçilmiş bir belediye başkanı. Şimdi çeşitli ayak oyunlarıyla onu da bertaraf etmeye yönelik, engellemeye yönelik bir çalışma olduğunu görüyoruz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların haksızlığa uğradığını savunan Emre, "Bakın Mustafa Akın, İmamoğlu'nun koruma müdürü. Eski özel harekat polisi kendi isteğiyle emekli olmuş, bir yönüyle FETÖ'nün kadrolaşmasına tepki göstererek ayrılmış. 2014 yılından beri de İmamoğlu'nu başarılı bir şekilde korumuş. Bu kişi 11 aydır burada tutuklu. Ne dediler Akın'la ilgili? 'Evinde sır kasada 48 tane mermi çıktı, 4 tane de vida.' Hepsini iade ettiler. Televizyonlarda dolar görüntülerini vererek, 'Sır kasada paralar çıktı' diye haberler yaptılar." şeklinde konuştu.

Jammer kullanılmasının da davaya konu olduğunu belirten Emre, jammerların kendilerinden önceki dönemlerde de kullanıldığını, belediye envanterine kendilerinden önce girdiğini iddia etti.

Emre, gidilen yerlerdeki kameraların bantlanmasının ise Ekrem İmamoğlu'nu koruma amaçlı yapıldığını savundu.