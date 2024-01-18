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CHP Özgür Özel, Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulundu

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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay'ı kaybetmesi üzerine, CHP Özgür Özel taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Özgür Özel, "Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik" mesajını paylaştı.

Özgür Özel, babası Kazım Altay'ı kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyareti X hesabından şu notla paylaştı:

"Değerli babası Kazım Altay'ı kaybeden İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Grup Baskanvekilimiz Engin Altay'a taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileklerimizi ilettik."

Kaynak: ANKA / Güncel

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