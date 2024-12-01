CHP'nin Yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Oldu

(ANKARA) - CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda tek aday PM Üyesi Cem Aydın, CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu.

CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, "Gelecek ve Umut" temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasını yaptığı kurultay, akşam saatlerinde sonuçlandı. Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultayın tek adayı PM Üyesi Cem Aydın'a devretti. CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu.