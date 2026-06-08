Haberler

CHP'nin X Hesabı da Devredildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının ardından X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredildi. Hesaptan yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği duyuruldu.

(ANKARA) - CHP'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin, 4 Haziran Perşembe günü, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından X hesabı da devredildi.

CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar

Şehir savaş alanına döndü: Öfkeli mahalleli satırlarla ev bastı!
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
MHP Konya il teşkilatı feshedildi

MHP'de 15. fesih kararı! Bir il teşkilatı daha kapatıldı
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı