CHP'nin üye katılım törenine ilişkin soruşturmada 3 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın Sarıyer'de CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Uğur Dündar'ın da ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarına ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan da dün savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kaynak: AA