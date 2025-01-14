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CHP'nin Teğmenlere Desteği: Hukukun Galip Geleceğine İnanıyoruz

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası disiplin soruşturması sürecinde teğmenlere ve komutanlara destek verdi. Bağcıoğlu, teğmenlerin Türk milletine emanettir diyerek hukukun galip geleceğine inandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve komutanlarla ilgili, "Çok değerli avukatlar, 16 ocak günü hem teğmenler için hem de üç idareci personel için açıklamalarını, savunmalarını yapacaklar. Onlara güveniyoruz. Hukukun galip geleceğine inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli askerler ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerince, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istenen teğmenlere destek amacıyla Anıtpark'ta düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Burada konuşan Bağcıoğlu, "Bu açıklamaları sessiz bir çığlık olarak kabul edebilirsiniz. Haklı bir kişinin sesi, haksız çoğunluğun sesinden daha üstündür. Neticede biz burada teğmenlerin sessiz çığlığını duyurmaya çalıştık. Yüksek Disiplin Kurulunun adaletli bir karar vereceğine inanıyoruz. Bu inancımızı tekrarladık" dedi.

"Teğmenler, Türk milletine emanettir"

Toplumun tüm kesimlerinin teğmenlerin ihraç edilmesine karşı olduğunu belirten Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Teğmenler, mezuniyet töreni bittikten sonra törenin düzenini bozmadan özellikle vurguluyorum tören bittikten sonra bir yemin merasimi yaptılar. Bu yıllardır devam eden bir uygulama. Çok değerli avukatlar 16 Ocak günü hem teğmenler için hem de üç idareci personel için açıklamalarını, savunmalarını yapacaklar. Onlara güveniyoruz. Hukukun galip geleceğine inanıyoruz. Sadece şunu vurgulamak istiyorum, 30 Ağustos'tan bugüne değişik siyasetçiler, sosyal medya hesapları, gazeteciler tarafından haysiyet cellatlığı, teğmenlere saldırılar yapıldı, 'darbeci', 'cuntacı' gibi ithamlar sergilendi. Birinci olan kadın teğmen Ebru Eroğlu'na ahlaksızca saldırıldı. Bunu bütün Türkiye takip etti. Bunu da lanetliyorum. Teğmenler, Türk milletine emanettir"

CHP'nin Teğmenlere Desteği: Hukukun Galip Geleceğine İnanıyoruz
Kaynak: ANKA / Güncel
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