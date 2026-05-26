CHP'nin İnternet Sitesinden Pm ve Myk Üyelerinin İsimleri Kaldırıldı

(ANKARA) - CHP'nin resmi internet sitesinden, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı.

Binada dün Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü. CHP'nin resmi internet sitesinden de Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı. Sitede Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer almadığı görüldü.

Kaynak: ANKA