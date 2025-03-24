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CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

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CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'de olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.

İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Bu gelişmenin yankıları sürerken CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için CHP'li Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ile birlikte iptal başvurusunda bulundu.

'ŞAİBE' İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti. Savaş, mevcut yönetimin soruşturmalar sürerken olağanüstü kurultay kararı olamayacağını iddia etmişti.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

şeytandan beter bu iktidar

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

ülkenin ne hale geldiği umurlarında bile değil artık seçimle gelen seçimle gitmeli

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

fazla sürmez barış gücü diye amerikan İsrail askerlerinin Ankarada gezmesi ki zaten. planda bu var bu millet hallen meseleyi partiye başlıyor bu uyku size pahalıya patlayacak yazın bir yere

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme133
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

şikayet eden CHP,li şikayet edilen CHP,li parti içi kaos var, taht kavgası giderek büyüyor, Ekremde içerde delegeleri kim nasıl satın alacak şimdi, gerçekten ortalık karışmış

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Haber YorumlarıYalçın sen:

bunlar ülkeyi karıştırıp doğuyu bölme pesindelermi artık anlamadık gitti. insanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

lütfi savaş efendi,şimdi siz belediye başkanı olsaydınız,yine mahkemeye başvuru yaparmıydınız,bu hınç neden,özel çıkarlarınız için chp yi kullanmanız suçdur,sizin şikayetinizin karşılığı şaibeli olur,hatta suçlu olursun,çünkü sen şaibelisin,partiden ihraç edilenlerin sözüyle yargı işlemezbu hukuksuzlukdur,eğerşi şahsi durumun var ise buyrun mahkemeye hakkını arasın o başka,

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Haber YorumlarıEr San:

Allah'ım! Sen fitneyi , fesatı sevmezsin. Çıkaranı hiç sevmezsin, hele fitneyi fesatı çıkaranlar Senin adını ve bize hediye ettiğin dini kullarak makam mevki iktidar sahibi oluyorlarsa onlara cehennemin en güzel yerini ayırırırsın. Allah'ım bizi bu sözde dindar özde münafık,kafirler sürüsünden kurtar. Onları kahret

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Lütfi neyin peşindesin

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu lütfü savaşa ne yaptı chp çok canı yanmış anlaşılan keşke biraz nazik davransalardı adam feryat figan ağlıyo ne zamandır

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Vekaleten atanmış özgür,asaleten atanmak istiyor.Yancı

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