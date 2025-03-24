CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'de olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.

İPTAL BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Bu gelişmenin yankıları sürerken CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için CHP'li Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ile birlikte iptal başvurusunda bulundu.

'ŞAİBE' İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti. Savaş, mevcut yönetimin soruşturmalar sürerken olağanüstü kurultay kararı olamayacağını iddia etmişti.