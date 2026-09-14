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CHP'nin mutlak butlan temyizinden feragat etmesi... Gül Çiftci: "Bunun adı CHP'ye çökme operasyonudur"

CHP'nin mutlak butlan temyizinden feragat etmesi... Gül Çiftci: 'Bunun adı CHP'ye çökme operasyonudur'
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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Merkezi'nin mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusundan feragat etmesine ilişkin, "Bunun adı CHP'ye çökme operasyonudur. Milyonlarca seçmenin iradesiyle, yüz yıllık bir partinin üyelerinin iradesiyle ve delegelerin oylarıyla kurulamayan bir yönetimin meşru değildir. Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine kimlerin sahip çıktığını da kimlerin bu iradenin gasbına ortak olduğunu da kaydedecektir" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Merkezi'nin mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusundan feragat etmesine ilişkin, "Bunun adı CHP'ye çökme operasyonudur. Milyonlarca seçmenin iradesiyle, yüz yıllık bir partinin üyelerinin iradesiyle ve delegelerin oylarıyla kurulamayan bir yönetimin meşru değildir. Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine kimlerin sahip çıktığını da kimlerin bu iradenin gaspına ortak olduğunu da kaydedecektir" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Merkezi'nin mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusundan feragat etmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Butlan yönetiminin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin mutlak butlan kararına karşı yapılan temyiz başvurusundan feragat etmesi, aylardır yaşananların ne olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Daha dün 'hukuk' diyerek CHP'nin yönetimine el koyanlar, bugün o hukuki sürecin Yargıtay denetiminden geçmesini dahi istemiyor.

Sorulması gereken soru çok açık: Madem bu kararın hukuka uygun olduğuna inanıyorsunuz, Yargıtay incelemesinden neden kaçıyorsunuz? Temyizden feragat edilmesi, Yargıtay'dan mutlak butlan kararını ortadan kaldırabilecek bir sonuç çıkma ihtimalinden duyulan kaygıyı, korkuyu ve paniği ve göstermektedir. Sürecin en başından beri anlatıyoruz. Yaşanan süreç bir kurultay tartışmasının çok ötesindedir. CHP üyelerinin, delegelerinin ve seçilmiş kurullarının iradesi mahkeme kararları ve siyasi mühendislik yoluyla ortadan kaldırılmış, ardından parti yönetimine el konulmuştur.

Bugün yapılan da bu el koyma işlemini kalıcı hale getirme girişimidir. Bunun adı CHP'ye çökme operasyonudur. Milyonlarca seçmenin iradesiyle, yüz yıllık bir partinin üyelerinin iradesiyle ve delegelerin oylarıyla kurulamayan bir yönetimin meşru değildir. Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine kimlerin sahip çıktığını da kimlerin bu iradenin gaspına ortak olduğunu da kaydedecektir."

Kaynak: ANKA
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