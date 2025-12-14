CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Açıklandı... Emekli Koramiral Kezek ve Solakoğlu Görev Aldı

(ANKARA) - CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu açıklandı. Kurultay öncesinde MYK'da gölge bakan olarak görev yapan 6 isim Yürütme Kurulu'nda yer bulurken, eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek, Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı, eski Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ise Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

CHP'den yapılan açıklamayla CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen tüzük değişikliğiyle tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek ve gölge bakan olarak görev yapacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu ilan edildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2 yıl uygulanan gölge bakanlık yapılanması, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri şöyle:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

3 kişilik Koordinasyon Kurulu

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olurken, kurulda Parti Meclisi üyesi Emine Uçak ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan eski İYİ Partili Ece Güner yer alacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CAO Yürütme Kurulu'nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim bulunmaktadır. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ile Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu belirlenmiştir. Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edecektir. CAO Yürütme Kurulu iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacaktır. Genel Başkan Özgür Özel'e toplantılarda, Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan eşlik edecektir. CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirecektir."

Kezek ve Solakoğlu dışarıdan

Yürütme Kurulu'na Parti Meclisi ve TBMM grubu dışından iki isim alındı. Bu isimler eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek, ve eski Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu oldu.

Son kurultayda PM üyesi olan eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Barış Övgün ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu Yürütme Kurulu'nda görevlendirilen diğer yeni isimler oldu.

Ayrıca eski gölge kabinede de görev yapan Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Sevgi Kılıç, Murat Bakan, Suat Özçağdaş ve Yalçın Karatepe Yürütme Kurulu'nda yeniden görev aldı.

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geçen Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Ümit Özlale ile DEVA Partisi'nden istifa ederek CHP'ye katılan Seda Kaya Ösen de yeni Yürütme Kurulu'nda görev aldılar. Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yeni kurulda görev yapacak.