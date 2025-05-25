CHP'nin Bursa Mitingi: Ekrem İmamoğlu'na Yasağa Tepki

CHP'nin Bursa Mitingi: Ekrem İmamoğlu'na Yasağa Tepki
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CHP'nin Bursa Mitingi: Ekrem İmamoğlu'na Yasağa Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bursa'da yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik yasaklara tepki gösterdi. Havanın kötü olmasına rağmen alanın dolduğunu vurguladı.

(BURSA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'nin Bursa'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin olarak, "Hava yağmurlu, fırtınalı bir gündeyiz ama alanlar şu an dolmuş durumda. Şunu bilsinler: Ekrem İmamoğlu'nu milletin gönlünden alamayacaklar. O yasaklar bu millet tarafından yıkılacak" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Bursa'da yapılıyor. Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin Bursa'daki toplantısını yapıyoruz bugün. Hava yağmurlu, fırtınalı bir gündeyiz ama alan şu an dolmuş durumda. Şunu bilsinler: Ekrem İmamoğlu'nu milletin gönlünden alamayacaklar. O yasaklar bu millet tarafından yıkılacak" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve pankartlarına yasak getirilmesine ilişkin  olarak Aytekin, "Hiçbir hükmü yoktur. İnsanların resimlerinin asılması, taşınması bu ülkede suç değildir. Ekrem İmamoğlu hakkında bugüne kadar verilmiş bir hüküm yoktur. İçi boş bir dosyayla yargılamaya çalışmaktadırlar ama boş olduğunu bu millet görüyor. Dolayısıyla bizim için hiçbir hükmü yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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