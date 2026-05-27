TBMM'de CHP Bayramlaşma Programı

(TBMM) - Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle bayramlaşma programı belli oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlığındaki heyet, ziyaretçileri TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'yi "yeni genel merkez" olarak nitelendirmişti. Bu çerçevede, siyasi partilerde gelenek olan bayramın ikinci günü bayramlaşma programı merak ediliyordu. Özgür Özel liderliğindeki CHP'lilerin diğer partilerle Meclis'te gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramlaşma programına göre yarın CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini TBMM CHP Grubu'nda ağırlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

TBMM CHP Grubu'nda bayramlaşma programı şöyle:

09.30 Deva Partisi

10.00 Anavatan Partisi

10.20 Anahtar Parti

11.30 İYİ Parti

12.00 Büyük Birlik Partisi

13.40 Demokrat Parti

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 Yeniden Refah Partisi

16.45 Milli Yol Partisi

17.15 Bağımsız Türkiye Partisi

17.35 Saadet Partisi

18.00 Sol Parti

Kaynak: ANKA