CHP'nin 'Tertemiz Başlangıç' Otobüsü Hazır
CHP Genel Merkezi, 9 Eylül'den itibaren saha çalışmalarında kullanılacak otobüsü hazırladı. Otobüsün üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve 'Türkiye için tertemiz bir başlangıç' sloganı yer alıyor.
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, 9 Eylül'den sonra yola çıkması planlanan otobüsleri hazırladı.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan otobüsün üzerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı yer aldı.
Partinin 9 Eylül'den itibaren saha çalışmalarında kullanacağı otobüsün hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
Kaynak: ANKA