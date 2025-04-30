CHP'nin 50 Bin 521 Mahalle Temsilcisi 15 Mayıs'ta Sahaya İnecek, İmamoğlu İçin İmza Toplayacak

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebiyle saha çalışmalarını sürdüren CHP'de, geçen hafta itibarıyla 50 bin 521 mahalle temsilcisinin ataması tamamlandı. Bu hafta sonuna kadar 191 bin sandık için asil ve yedek sorumluların da belirleneceğini aktaran CHP kurmayları, "Mayıs'ın 10-15'i arası, Türkiye'de bütün sandıklarda ve bütün mahallelerde sandık sorumlularını ve mahalle temsilcilerini belirlemiş olacağız. Mayıs'ın 15'inden sonra bu sistem çalışmaya başlayacak. Yapacakları ilk iş Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattığımız imza kampanyasının üstüne eğilmek olacak. Her sandık sorumlusu o imza föyünü alacak, sorumlu olduğu sandıktaki seçmenlere gidip onlarla yüz yüze görüşecek, imza toplayacak" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlatılan imza kampanyasında hedeflenen rakamın üçte birine ulaşıldı. CHP kurmayları, bu hafta sonu güncel imza sayısının netleşeceğini belirtirken erken seçime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken seçim isteyenlerin oranı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, geçen sene bu zamanlarda yüzde 16-17 civarındaydı. Şu anda bu oran yüzde 68-69. Bir yılda geldiği nokta bu. Erken seçim isteği, CHP'nin oy oranıyla birlikte yükseliyor. Yazın bu isteğin daha da yukarılara taşınacağını öngörüyoruz. Erken seçimin teknik şartları haricinde, halktan gelen güçlü erken seçim isteğinin karşısında kimse duramaz. Biz de onu güçlendirmeye, o isteğe önderlik etmeye çalışıyoruz."

Parti programı için il ve ilçelerden gelen bütün verilerin toplandığını belirten kurmaylar, "Çok uzamadan program kurultayını gerçekleştireceğiz. Çalıştay formatında, yuvarlak masa tartışmaları, konuşmalar, sunumlar ve oylama şeklinde tasarlıyoruz. Henüz takvim yok ama çok geç kalamayacağız çünkü son noktaya geldik" dedi.

15 Mayıs'ta 50 bin 521 mahalle temsilcisi sahaya inecek

Sonbaharda bir seçim tatbikatına hazırlandıklarını belirten kurmaylar, "Türkiye'deki bütün mahalle temsilcilerinin girişi geçen hafta itibarıyla yapıldı. Şu anda 50 bin 521 mahalle temsilcimiz sistemde kayıtlı. Bu haftanın sonuna kadar da 191 bin sandıkta asil ve yedek sorumluların girişi yapılacak. Mayıs'ın 10-15'i arası, Türkiye'de bütün sandıklarda ve bütün mahallelerde sandık sorumlularını ve mahalle temsilcilerini belirlemiş olacağız. Mayıs'ın 15'inden sonra da bu sistem çalışmaya başlayacak. Yapacakları ilk iş Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattığımız imza kampanyasının üstüne eğilmek olacak. Her sandık sorumlusu o imza föyünü alacak, sorumlu olduğu sandıktaki seçmenlere gidip onlarla yüz yüze görüşecek, imza toplayacak. Sonra mahalle temsilcileri aracılığıyla bizlere ulaştıracaklar. Biz sandık sorumlusunu ve mahalle temsilcisini, seçim gününe kadar çalıştıracağız. Sadece seçim günü çalışacak insanlar değil onlar. Seçim gününe kadar kendi sandığındaki seçmene dönük her işi yapacak" ifadelerini kullandı.

"Kuru kuruya 'erken seçim' demiyoruz. Her şeyiyle seçime hazırız"

Seçim kampanyasından vaatlerine kadar partinin her şeyiyle seçime hazır olduğunu belirten kurmaylar, "Sandık sorumlusunu belirlemek, mahalle temsilcisini tayin etmek, parti programını güncellemek, hükümet programı haline getirmek, cumhurbaşkanı adayımızı ilan etmek; bunlar erken seçim hazırlığıdır. Kuru kuruya bir 'erken seçim' demiyoruz. Sadece 'seçim' de demiyoruz seçim sonrasını da planlamış durumdayız. Ülkeyi hangi kadrolarla, nasıl, hangi liderle, hangi programla, hangi çözüm önerileriyle yöneteceğimizi de belirlemiş durumdayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 73 oy aldığı Konya'da CHP mitingi

CHP'nin her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu haftaki adresi Konya olacak. Yozgat mitingindeki yoğun katılımın ardından mitingleri AK Parti'nin yüksek oy oranına sahip olduğu illerde devam ettirme kararı alan CHP, bu hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebini, son genel seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 73 oy aldığı Konya'dan dile getirecek. Saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan mitingin hazırlıkları için milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP heyeti, hafta başından itibaren Konya'daki hazırlıklarını sürdürüyor.

Konya mitinginde de Yozgat'taki çiftçilerin traktör konvoyu görüntüsüne benzer bir hazırlık içinde olduklarını belirten kurmaylar, "Konya'da ciddi bir su sorunu var. Bununla ilgili bir çalışmamız olabilir. Kamyoncular ve TIR'cılar ciddi sorun yaşıyorlar. Bu sorunları gündeme getirecek, onların sesini duyaracak bir eylem olabilir" dedi.

Çiftçilerin park cezası ödendi

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda traktörleriyle eyleme giden Yozgatlı çiftçilere kesilen park cezaları, Genel Başkan Özel tarafından ödendi. CHP Yozgat İl Başkanı'nın süreci takip ettiğini belirten CHP'liler, "Yozgat'a gittiğimiz hafta 11 ceza tebliğ edilmişti, onlar Genel Başkanımız tarafından ödendi. Geri kalanı da tebliğ oldukça ödenecek" dedi.