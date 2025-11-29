CHP'nin 39. Olağan Kurultayı: Değişim Umudu

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Artık Türkiye bir değişimi bu salonla birlikte yaşıyor. Çiftçi, köylü, esnaf, gençler kadınlar ve bütün Türkiye bu salona ve bu salondan çıkacak iradeye umutla bakıyor. Özgür Özel'in başkanlığında CHP, bu kurultayla iktidar olacaktır" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enginyurt, şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının son kurultayını yaşıyor. Bu kurultay CHP'yi iktidara taşıyacak. Bu kurultayla ilgili dün birileri 'salon boş' diyordu bugün insan görsünler, CHP'lileri görsünler. Muhteşem bir enerjiyi, heyecanı görsünler. 'Hak, hukuk, adalet' diyenler 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek yola çıkmış olanlar bugün bu salondan iktidar olarak çıkacaklar. Artık Türkiye bir değişimi bu salonla birlikte yaşıyor. Çiftçi, köylü, esnaf, gençler kadınlar ve bütün Türkiye bu salona ve bu salondan çıkacak iradeye umutla bakıyor. Özgür Özel'in başkanlığında CHP, bu kurultayla iktidar olacaktır."