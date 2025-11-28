Haberler

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partinin 39. Olağan Kurultayı'nda yeni programlarını tanıtacaklarını ve iktidar hedeflerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Şimdi iktidar zamanı diyoruz. Yeni programımızı kamuoyuyla, partililerimizle paylaşacağız. Uzun bir süre sonra olağan kongre yapma heyecanımız var" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "39. kurultayımızı yapıyoruz. Kalabalık coşkulu ve delegelerimiz geliyor. Şimdi iktidar zamanı diyoruz. Birazdan Genel Başkanımızı dinleyeceğiz ve yeni programımızı kamuoyuyla, partililerimizle paylaşacağız. Uzun bir süre sonra olağan kongre yapma heyecanımız var. Hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.