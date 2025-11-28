CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Şimdi iktidar zamanı diyoruz. Yeni programımızı kamuoyuyla, partililerimizle paylaşacağız. Uzun bir süre sonra olağan kongre yapma heyecanımız var" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "39. kurultayımızı yapıyoruz. Kalabalık coşkulu ve delegelerimiz geliyor. Şimdi iktidar zamanı diyoruz. Birazdan Genel Başkanımızı dinleyeceğiz ve yeni programımızı kamuoyuyla, partililerimizle paylaşacağız. Uzun bir süre sonra olağan kongre yapma heyecanımız var. Hayırlısı olsun" dedi.