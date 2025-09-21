CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı: Birlik ve Dayanışma Mesajı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu Kurultay; her türlü baskılara, her türlü tuzaklara karşı CHP Kurultay Delegeleri başta olmak üzere bütün CHP'lilerin isyan Kurultay'ıdır. Burada bir dayanışma, birlik, beraberlik göstergesi bütün Türkiye'ye gösterilecek ve milletimizin umut olarak gördüğü CHP bu kurultayla birlikte daha da güçlenecektir. Özgür Özel liderliği bu kurultayla birlikte tescillenecek ve Türkiye'ye umut olmaya devam edecektir" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları kaydetti:

"22'nci Olağanüstü Kurultay'ımız, yurttaşlarımıza, Türkiye'ye hayırlı olsun. Tutsaklara umut olsun. Yoksulluğa, sefalete son verecek bir kurultay olsun. Bu Kurultay; her türlü baskılara, her türlü tuzaklara karşı CHP Kurultay Delegeleri başta olmak üzere bütün CHP'lilerin isyan Kurultay'ıdır. Burada bir dayanışma, birlik, beraberlik göstergesi bütün Türkiye'ye gösterilecek ve milletimizin umut olarak gördüğü CHP bu kurultayla birlikte daha da güçlenecektir. Özgür Özel liderliği bu kurultayla birlikte tescillenecek ve Türkiye'ye umut olmaya devam edecektir. Bu kurultay 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' diyenlerin ortak iradesidir. Hayırlı olsun."