CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Niğde'de... Erhan Adem: "Bu Vatandaşlar Erken Seçim Sandığını ve Bizim İktidarımızı Bekliyor"

(NİĞDE) - CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Herkes bugün artık bir değişim olması gerektiğine inanmış. Biz erken seçim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık Genel Başkanımızın sesini duysun, yüreği, cesareti varsa erken seçim sandığını getirsin. Bu vatandaşlar erken seçim sandığını ve bizim iktidarımızı bekliyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinlerinin 87. durağı Niğde oldu. Miting öncesi yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaş meydanlara akın etti.