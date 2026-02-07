Haberler

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Niğde'de... Erhan Adem: "Bu Vatandaşlar Erken Seçim Sandığını ve Bizim İktidarımızı Bekliyor"

Güncelleme:
CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, Niğde'de düzenlenen mitingde erken seçim talebinde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasının ardından bu talep oldukça yoğun destek gördü. Yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaş mitinge katıldı.

(NİĞDE) - CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Herkes bugün artık bir değişim olması gerektiğine inanmış. Biz erken seçim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık Genel Başkanımızın sesini duysun, yüreği, cesareti varsa erken seçim sandığını getirsin. Bu vatandaşlar erken seçim sandığını ve bizim iktidarımızı bekliyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinlerinin 87. durağı Niğde oldu. Miting öncesi yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaş meydanlara akın etti.

Miting öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, şunları söyledi:

"Dünden beri devam eden bir yağmur var ama yağmura rağmen vatandaşlarımızın geleceğini biliyorum. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de çok büyük bir değişim var. Yapılacak bir erken seçimde de iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Bugün bu meydanda Niğde'nin tarihi mitingini gerçekleştireceğiz. Bir haftadır çalışma yapıyoruz her yeri gezdik. Herkes bugün artık bir değişim olması gerektiğine inanmış. Biz erken seçim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı artık Genel Başkanımızın sesini duysun, yüreği, cesareti varsa erken seçim sandığını getirsin. Bu vatandaşlar erken seçim sandığını ve bizim iktidarımızı bekliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
