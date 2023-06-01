Kılıçdaroğlu, CHP MYK üyelerinin istifası sonrası İmamoğlu ile görüştü

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 4.5 saat süren toplantısının ardından tüm MYK üyeleri istifa etti. MYK toplantısının öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Seçimlerde hüsrana uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirerek CHP'de kritik bir zirve yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DE İMAMOĞLU SESLERİ

İmamoğlu'nun değişim mesajı CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı şeklinde yorumlandı. Parti içinde de İmamoğlu sesleri yükselirken, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nun gelmesi kulislerde konuşuluyor.