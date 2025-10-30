Haberler

CHP Milletvekili Yazgan ve Yerel Yöneticilerden Ziyaretler

Güncelleme:
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Emniyet Müdürü muhtin Ayhan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de Ayhan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşları ziyaret etti. Meriç Milli Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret eden Subaşı Belde Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, tarımsal faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazgan, Ayhan'a görevinde başarı diledi. Ayhan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de Ayhan'a ziyarette bulunarak görevinin hayırlı olmasını diledi.

Yağıştan evleri etkilenen vatandaşlara ziyaret

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, yağıştan evleri etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Atlı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlı, vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Tüfekçi'den Köse'ye ziyaret

Meriç ilçesine bağlı Subaşı Belde Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tüfekçi ve Köse, tarımsal faaliyetler ve yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haberler.com
