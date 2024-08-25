CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı'nı eleştirdi

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Tarım ve Orman Bakanı; başörtüsü senin kendi beceriksizliklerinin üzerini kapatma aletin değildir. Allah akıl versin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, iktidarlarından önceki dönemi kastederek, başörtülü annelerin çocuğunun okuluna giremediğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, Bakan Yumaklı'nın tarımdaki sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı'nın konuşması gereken mesele; kayısı, buğday, sulama suyu, gübre değil mi? Maalesef Malatya'da kayısı ölmüş, neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Mazot, gübre iki katına çıkmış. İşçilik geçen sene 450-500 lirayken bugün bin- bin 500 lira. Ama Tarım ve Orman Bakanı ne konuşuyor? Başörtüsünü konuşuyor. Maalesef bunların dinle minle derdi yok. Bunlar başörtüsüyle, kutsal değerlerle kendi eksiklerinin, kendi beceriksizlerinin üzerini kapatmaya çalışıyor.

"Çiftçi ölmüş, bitmiş, kan ağlıyor, bakanın konuştuğun mesele başörtüsü"

Tarım ve Orman Bakanı; başörtüsü senin kendi beceriksizliklerinin üzerini kapatma aletin değildir. Memleketin her tarafından ateş yanıyor ocaklarda. Domatescisi ayrı, kayısıcısı ayrı... Geçen sene buğday 9 liraydı, bu yıl 9,25 lira; şimdi çiftçi buğdayı 6,50 liraya satıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aldığı fiyattan daha düşük fiyata satıyor. Çiftçi ölmüş, bitmiş, kan ağlıyor, senin konuştuğun mesele başörtüsü. 20 yıldır bu konuyu istismar ettiler ama bıkmadılar. Kendi pisliklerini, kendi beceriksizliklerini, kendi işgüzarlıklarını başörtüsüyle kapatmaya çalışıyorlar. Tarım ve Orman Bakanı'na Allah akıl versin, Allah başımıza bir daha böyle Bakanları getirmesin."