CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da Hasar Tespit Çalışması İstiyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yeni bir hasar tespit çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ağbaba, enkazların kaldırılması ve su kaynaklarının yeniden oluşturulması gerektiğini belirtti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yeni bir hasar tespit çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da şehir merkezinin ve ilçelerin depremlerde büyük hasar aldığını ifade ederek, enkaz yığınlarının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin de çözülmemiş sorunlara yenilerini eklediğini savunan Ağbaba, "Bu depremle Malatya'da orta hasarlı binaların ağır hasara, az hasarlı binaların da orta hasara dönme ihtimalinin yükseldiği ifade ediliyor. Bu nedenle Malatya'da hasar tespiti çalışmasının çok ciddiyetle yapılması gerekiyor." dedi.

Veli Ağbaba, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini, ağır hasarlı binaların yüzde 80'inin hala yıkılmadığını öne sürdü.

Yeşilyurt merkezli son depremle birlikte Malatya'da su kaynağının tahrip olduğunu dile getiren Ağbaba, alternatif su kaynakları oluşturulması gerektiğini kaydetti.