Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesini Meclis gündemine taşıdı

Güncelleme:

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye'de yakalanan suç örgütü liderleri ile yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, son beş yıl içerisinde kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalandığını ve bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemleri sordu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye'de yakalanan suç örgütü liderleri ile yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Son beş yıl içerisinde yıllara göre Türkiye'de kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalanmıştır? Bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Göreve geldiğiniz 2023 Haziran ayından itibaren yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunan kamu görevlerinin olduğu iddiası gerçeği ne kadar yansıtmaktadır" diye sordu.

Türkiye'de uluslararası çete liderlerinin ve uyuşturucu baronlarının yakalanması ile kırmızı bülten kapsamında aranan suç örgütü liderlerinin Türk vatandaşlığı almasını TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, iktidarın vatandaşlık yasasının ülkeyi adeta suç mahalline çevirdiğini ve bu olaylar sebebiyle Türkiye'nin uluslararası alanda itibarının zedelendiğini belirtti.

"SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE KAÇ ÇETE LİDERİ YAKALANMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bülbül, "Türkiye'de uluslararası çete liderlerinin ve uyuşturucu baronlarının yakalanması ile kırmızı bülten kapsamında aranan suç örgütü liderleri ve üyelerinin Türk vatandaşlığı alması kamuoyuna yansımaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki vatandaşlık alımı işlemlerinde kamu görevlilerinin; çete liderlerine, örgüt üyelerine ve uyuşturucu baronlarına vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunduğu iddiası bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Bülbül, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Son beş yıl içerisinde yıllara göre Türkiye'de kaç çete lideri, uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri yakalanmıştır? Bu kişilerle ilgili yapılan yasal işlemler nelerdir? Göreve geldiğiniz 2023 Haziran ayından itibaren yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Ülkemizde yakalanan yabancı uyruklu suç örgütü liderleri ve üyelerinin kaçı hakkında kendi ülkesinin ve/veya dış ülkenin iade talebi bulunmaktadır? Yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık alımı esnasında yardımda bulunan kamu görevlerinin olduğu iddiası gerçeği ne kadar yansıtmaktadır? İddialar doğru ise bu kişiler ile ilgili ne tür işlem yapılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Bülbül Milletvekili Türkiye Aydın Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title