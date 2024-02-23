CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Berfo Ana'nın 11. ölüm yıl dönümünde oğlu Cemil Kırbayır'ın faili olduğunu iddia ettiği kişileri açıkladı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Berfo Ana'nın 11. ölüm yıl dönümünde 44 yıl önce gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ın failerinin M.H., S.A., S.K., M.A.A., M.A., K.T., E.Y. olduğunu iddia etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllarca mücadele eden ancak bu amacına ulaşmadan 2013 yılında hayatını kaybeden Berfo Kırbayır'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Berfo Ana'yı rahmetle anan Alp, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde kaybolan Cemil Kırbayır'ı da hiç unutmadıklarını belirtti. Alp, gözaltına alındıktan sonra kaybolan, işkence gören ve faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybeden yurttaşların acılarına sahip çıkmanın vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kırbayır'ın failleri olduğunu iddia ettiği isimleri sıralayan Alp, şunları ifade etti:

"Oğlu Cemil Kırbayır'ın mücadelesini hayatı boyunca yürütmüş ve bir gün oğlum geri gelir umuduyla kapısını hep açık bırakmış ve hatta öldüğü gün bile yanına boş bir mezar yaptırarak eğer bir gün gözaltında kaybedilen oğlum bulunursa yanıma defnedilsin diye hayatı boyunca beklemiş bir ana. Cemil Kırbayır da o dönem Kars'ın bir ilçesi olan Göle ilçesinde 12 Eylül'den bir gün sonra gözaltına alınmış ve 25 gün sonra gözaltında kaybedilmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamış, dönemin öğretmeni. Cemil Kırbayır'ın ölümünün üzerinden 44 yıl geçti. Ben yıllar sonra Kars Milletvekili olarak Kars'ı ve Karslıyı, haksızlığa uğramış her hemşehrimi savunma sorumluluğuyla TBMM çatısı altında, 44 yıl sonra bu katilleri söylemeyi kendime bir görev kabul ediyorum. Biz aslında şehirlerimizi 12 Eylül'ün karanlıklarına da teslim etmemiştik, her zaman buna direnen insanlarımız oldu. Bugün de gözaltında kayıp, işkence vakalarına, faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybetmiş insanların acılarına sahip çıkmaz bizim vicdani sorumluluğumuzdur. 12 Eylül'de o faşist cuntanın yarattığı koşullarda isimsiz ihbar mektuplarıyla komplolar kuranlar, bugün de isimsiz sosyal medya hesaplarıyla ve iktidar gücünün yalakalığına soyunmuş bazı haysiyet celladı internet siteleriyle komplolar peşindedirler. Dün ağabalarına eyvallah etmedik bugün onların yeni nesil çakallarına hiçbir zaman eyvallah etmeyeceğiz, şehirlerimizi bu karanlık komploculara bir daha teslim etmeyeceğiz."