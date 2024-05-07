CHP Milletvekili Fethi Açıkel: 20 Bin Öğretmen Ataması Yetersiz

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu vurguladı, "Daha 6-7 ay öncesine kadar '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' deyip bugün 20 bin öğretmen atamasını müjde olarak sunmak aymazlık ve samimiyetsizliktir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin verdiği 'öğretmen alımlarında mülakat uygulamalarının kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi'ne ilişkin Grup önerisiyle ilgili söz aldı. Açıkel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURİYETİMİZİN ÖĞRETMENLERİ HAKLARINI ALACAK"

"Yıllardır tüm uyarılarımıza rağmen düzensiz göç sorununu, okullarda şiddet ve yaralama olaylarını, gençlerin madde bağımlılığı sorunlarını adeta hasır altı eden ve bu sorunlar karşısında kafasını kuma gömen bakanlık yetkililerini anayasal sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. 22 yıllık iktidarları boyunca cumhuriyet birikimini, Atatürk Cumhuriyetini bir parantez olarak gören bir bakanlık ve bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bu aymazlık 1 milyona yakın atanmayan öğretmen sorununa neden olmuştur. Daha 6-7 ay öncesine kadar '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' deyip bugün 20 bin öğretmen atamasını müjde olarak sunmak aymazlık ve samimiyetsizliktir. 'Doğru düzgün mülakat yapacağız' diyerek siyasi kıvraklık sergileyen, eğitimin tüm paydaşlarını dışlayarak sözde maarif müfredatı hazırlayıp bunu Türkiye'ye dayatan yine bu anlayıştır. Bu anlayış yanlış yoda gitmekte ısrar etmektedir. Eğitim fakültelerinde verilen eğitimi beğenmeyip Eğitim Akademisi adı altında yeni bir garabeti öğretmen adaylarımızın önüne bu anlayış koymaktadır. Başta PDR öğretmenlerimiz olmak üzere verilen hiçbir söz tutulmamaktadır. Türk sanayisi ve Kobi'lerimiz için elzem olan teknik ve mesleki öğretmenlerimiz için yeterli kontenjan ayrılmamaktadır. Gençlerimiz işsiz ve mesleksiz bırakılmaktadır. KPSS 2023 sınav sonucunu aldığı halde atanmayan öğretmenlerimizin hayalleri ile oynayan yine bu bakanlıktır. Türkiye'ye ve eğitim sistemine bir kez daha ihanetin bakanlığı; Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bir kez daha söylüyoruz; bu hükümet yüzünden umudu yurtdışında arayan ne tek bir gencimiz ne de cumhuriyetimizin genç öğretmenleri sahipsiz değildir. Cumhuriyetimizin öğretmenleri haklarını ve kadrolarını alacaktır."