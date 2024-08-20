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CHP Milletvekili Deniz Demir, Tarım ve Orman Bakanı'na orman yangınlarıyla ilgili sorular yöneltti

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorular yöneltti. Demir, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin sayısı ve özellikleri hakkında bilgi istedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, son günlerde birçok bölgede meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Demir, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mülkiyetinde söndürme uçak ve helikopterleri bulunmakta mıdır? Varsa sayısı ve özellikleri nedir?" diye sordu.

Deniz Demir, son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbriham Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi Demir, 2010 yılından bu yana orman yangınları ve orman gençleştirme gerekçesiyle hangi şirketlere ne kadar bedelle satış yapıldığını, bu satışların hangi yöntemle yapıldığını ve yanan alanların yüzde kaçının orman vasfını kaybederek yapılaşmaya açıldığını sordu.  Demir'in Yumaklı'ya yönelltiği diğer soruları ise şöyle:

"2024 yılı içerisinde ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının sayısı nedir? Bu yangınlar hangi illerde ve bölgelerde yoğunlaşmıştır? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mülkiyetinde söndürme uçak ve helikopterleri bulunmakta mıdır? Varsa sayısı ve özellikleri nedir? Orman yangını ile mücadelede hangi teknolojiler kullanılmaktadır? Yangın söndürme uçağı ve helikopteri satın alınırken veya kiralanırken ülkemizin coğrafi koşulları dikkate alınmakta mıdır? Yangın söndürme uçakları için yapılan anlaşmaların toplam maliyeti ne kadardır? Orman yangınlarına sebep olabilecek tehlike ve risklerin tespiti amacıyla ormanlık alanları sürekli izleme çalışmaları yapılmakta mıdır? Yangın riskinin fazla olduğu ormanlık alanlarda risk azaltma faaliyetleri olarak neler yapılmaktadır? Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitimler yeterli seviyede verilmekte midir? Personel sayısı kaçtır? Son 10 yılda orman yangınları ve orman gençleştirme gerekçesiyle hangi şirketlere ne kadar bedelle satış yapılmıştır? Bu satışlar hangi yöntemle yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Milletvekili Deniz Demir Ankara Politika Güncel Haberler

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