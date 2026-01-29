Haberler

CHP milletvekili Akdoğan'ın eski danışmanı gölde ölü bulundu

Güncelleme:
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu'nun Mavi Göl'de cansız bedeni bulundu. Özkanatoğlu'nun eşiyle tartıştıktan sonra kaybolduğu ve 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun, Mavi Göl'de cansız bedeni bulundu. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı öğrenildi.

Olay, Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu. Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
