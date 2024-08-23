Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işçi çıkarmalarını sordu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden sık sık işçi çıkarılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sorular yöneltti.

(ANKARA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden sık sık işçi çıkarılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sık sık santralden işçi çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Bu karar, hangi ekonomik veya işletmesel gerekçelere dayanmaktadır? Özelleştirme sürecinde Çelikler Holding'in çalışan işçilere verdiği işten çıkarılmayacakları yönündeki sözler neden tutulmamıştır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işçi çıkarmalarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztunç, şunları kaydetti:

"Çelikler Holding, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden sık sık işçi çıkarılmaktadır. Bu işten çıkarmalar yöre halkı üzerinde işletmeye karşı olumsuz bir tepki yaratmakta ve bölgedeki ekonomik durumu ve istihdamı olumsuz etkilemektedir. Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri olan bu santralden hangi gerekçeyle bu insanlar işten çıkarılmıştır. Depremi yaşamış bu insanların işlerinden edilmesi hiç vicdani değildir. Hem buradaki hava kirliliğine sebep olacaksın hem de bu insanları işsiz bırakacaksın."

Öztunç, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Sık sık santralden işçi çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Bu karar, hangi ekonomik veya işletmesel gerekçelere dayanmaktadır? Özelleştirme sürecinde Çelikler Holdingin çalışan işçilere verdiği işten çıkarılmayacakları yönündeki sözler neden tutulmamıştır?

Afşin Elbistan Termik Santrali'nde son bir yıl içinde kaç işçi işten çıkarılmıştır? İşten çıkarma süreci ile ilgili olarak işçi sendikaları veya diğer ilgili temsilcilerle herhangi bir görüşme veya müzakere yapılmış mıdır?

İşten çıkarmalar, hangi yasal mevzuata dayanarak gerçekleştirilmiştir?

Bu işten çıkarmaların, Afşin-Elbistan bölgesindeki ekonomik ve sosyal durum üzerindeki etkilerinin ne olacağı hesaplanmış mıdır? Bölgedeki istihdamın artırılması için herhangi bir tedbir düşünülmüş müdür?

Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işten çıkarma sürecinin iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işten çıkarmalarla ilgili olarak herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? İşten çıkarılan işçilerin yeniden istihdam edilmesi veya alternatif iş imkanlarının sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma veya destek programı yürütülecek midir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Vedat Işıkhan Milletvekili Ali Öztunç Elbistan Afşin Çevre Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor?
title