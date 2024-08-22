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CHP Meclis Üyesi Avukatın Evde Ölü Bulunması

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Bursa'da CHP'nin Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın evinde ölü bulunması üzerine tören düzenlendi.

BURSA'da evinde başından tabancayla vurulmuş bulunan CHP'nin Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32) için Osmangazi Belediyesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. İntihar ettiği değerlendirilen Memişoğulları'nın cenazesi, Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş buldu. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulundu

Yaşamına son verdiği değerlendirilen Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı. Memişoğlu için Osmangazi Belediyesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Memişoğulları, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazı sonrası, Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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