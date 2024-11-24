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CHP'liler Ahmet Özer İçin Protesto Gösterilerine Devam Ediyor

CHP'liler Ahmet Özer İçin Protesto Gösterilerine Devam Ediyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek için partililerle bir araya geldi. Haksızlıkların duyurulması ve adalet talebiyle Esenyurt'un mahallelerinde gezeceklerini belirtti.

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarına devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li 81 il başkanı ve partililer, Özer'in tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan Aytekin, 26 gündür yapılan haksızlığı duyurmaya devam ettiklerini, Ahmet Özer serbest kalıncaya kadar da devam edeceklerini söyledi.

Beraberindeki CHP'li 81 il başkanıyla Esenyurt'un bütün mahallelerini gezeceklerini ifade eden Aytekin, "Bu zulmü duyurmak için, bu haksızlığı duyurmak için, bu adaletsizliği duyurmak için Esenyurt'un mahallelerinde kapı kapı dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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