CHP Genel Başkanı Özel: Türk Bayrağımıza Yönelik Saldırıyı Lanetliyorum, Hiçbir Provokasyon Amacına Ulaşamayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesini şiddetle kınayarak, provokasyonların kardeşliği bozamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine tepki gösterdi ve "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

