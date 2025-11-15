Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, KKTC Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılarak, Kıbrıslılarla buluştu ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği resepsiyona katıldı.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için dün Lefkoşa'ya gelen Özel'in buradaki son programı Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın halka açık olarak Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği resepsiyona katılan Özel'e; CHP'nin önceki Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.

Resepsiyona ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Özgür Özel, resepsiyona gelişinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı tebrik ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda CHP Lideri Özel'e Kıbrıslıların ilgisi yoğun oldu. Kıbrıslılar Özel ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Özel kendisiyle fotoğraf çektiren bazı kişilere partisinin rozetini hediye etti.

Özel ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve önceki Cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat ile de sohbet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.