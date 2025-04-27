CHP Lideri Özgür Özel, İBB Danışmanı Ongun'u Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'u Tekirdağ'daki cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.
Özel, ziyaret için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Özel, cezaevinden ayrıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel