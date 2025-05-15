CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye geldi. Saat 09.15'te Cezaevine gelen Özel'in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel